My Hero Academia: com'è cambiato l'Hero Billboard Chart JP dai tempi di All Might?

L'ultimo episodio di My Hero Academia 4 ha mostrato il nuovo Hero Billboard Chart JP, ovvero il tabellone in cui vengono riportati i migliori dieci Pro Heroes in attività sul territorio giapponese. Dopo il ritiro di All Might il primo posto in classifica è passato ad Endeavor, ma quali sono stati gli altri grandi cambiamenti?

Prima di analizzare tutte le modifiche, diamo un'occhiata ai due tabelloni riportati dall'autore Kohei Horikoshi.

Vecchio Hero Billboard Chart JP

All Might Endeavor Hawks Best Jeanist Edgeshot Crust Sconosciuto Yoroi Musha Ryukyu Gang Orca

Nuovo Hero Billboard Chart JP

Endeavor Hawks Best Jeanist Edgeshot Mirko Crust Kamui Woods Wash Yoroi Musha Ryukyu

Dopo il ritiro del Simbolo della Pace, non sono state effettuate variazioni nelle prime quattro posizioni. Endeavor, Hawks, Best Jeanist ed Edgeshot hanno dunque scalato un gradino, mentre Crust è rimasto fermo alla sesta posizione a causa dell'entrata in scena dell'eroina Mirko. Nella metà più bassa fanno il loro debutto in Top 10 Kamui Woods, premiato per via dell'impegno mostrato durante l'operazione di Kamino, e Wash, un peculiare eroe che non vedremo in azione sino al termine della quinta stagione dell'anime. Yoroi Musha e Ryukyu hanno perso una posizione, mentre Gang Orca è finito al dodicesimo posto.

Il ranking viene deciso seguendo due parametri: numero di casi risolti e popolarità. Endeavor ha mantenuto la prima posizione grazie ai risultati conseguiti nella lotta alla crimine, mentre per quanto riguarda il voto dei fan ha dovuto accontentarsi del quarto posto dietro Best Jeanist, Hawks ed Edgeshot.

E a voi cosa ve ne pare? Quale di questi eroi vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview del season finale di My Hero Academia 4, in cui andrà in scena l'attesissimo scontro tra Endeavor e High End.