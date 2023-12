My Hero Academia, com'è stata ottenuta la vittoria decisiva per le sorti della società?

Negli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia abbiamo visto la vittoria schiacciante di QUELL'eroe contro QUEL supercattivo, che ha finalmente salvato la società dalla minaccia dell'Unione dei Villain. Ma come ha fatto a vincere? Attenzione agli spoiler sulla saga finale di MHA!

Il capitolo 408 di My Hero Academia ha visto la lotta fra Bakugo e All for One. Secondo quest'ultimo, il giovane eroe aveva molti tratti in comune con Kudo, il secondo possessore del One for All che tanto odiava: per questo, All for One ha attaccato senza pietà il ragazzo.

Per fortuna, Bakugo è riuscito a salvarsi in extremis grazie ad un eccezionale contrattacco. Ma come ha fatto a sopravvivere? Nel capitolo 363, abbiamo visto Bakugo cadere durante la lotta contro Shigaraki Tomura in My Hero Academia. Dopo essere stato salvato da Edgeshot, Bakugo è ritornato in azione per assistere Midoriya e All Might. Tuttavia, il giovane eroe non avrebbe potuto combattere al massimo delle sue forze, poiché ciò avrebbe avuto conseguenze fatali per lui.

Contro ogni previsione, Bakugo ha sorpreso tutti sfoderando delle mosse eccezionali, sconfiggendo così il potente All for One. Quest'ultimo ha tentato di giocare la sua carta migliore, attivando il suo attacco più potente con l'ausilio di tutti i quirk che ha rubato negli anni. Katsuki, invece, ha dimostrato tutte le sue capacità, sfruttando la sua velocità e intelligenza per prevalere nello scontro.

Alla fine, la mossa di All for One gli è risultata fatale e si è rapidamente trasformato in un bambino. Bakugo, invece, è riuscito a usare le sue tecniche per scampare miracolosamente all'attacco nemico.