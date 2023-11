My Hero Academia: com'era fatta l'armatura di All Might? Mostrata la bozza originale

Senza fare spoiler, il manga di My Hero Academia sta per giungere ai suoi capitoli finali. La saga finale dell'opera di Kohei Horikoshi ha mostrato All Might tornare in scena per un ultimo, grande combattimento. Com'è stato mostrato anche nell'anime, l'ex eroe numero uno ha esaurito il suo One for All durante uno scontro con All for One.

Per questo motivo, l'unico modo per il più grande degli eroi per tornare a combattere come si deve era procurarsi un nuovo arsenale. In questo caso, All Might si è fatto aiutare da un'armatura iper-tecnologica per poter continuare a lottare. Grazie al talento e alla bravura di Melissa Shield, che noi abbiamo conosciuto molto bene attraverso il film anime My Hero Academia: Two Heroes, è riuscito a procurarsi quest'armatura chiamata Hercules.

Questa nuova tuta sembra essere uscita dai racconti della Marvel o dal fumetto di Iron Man ed è curata nei minimi dettagli. Tuttavia, solo nelle ultime ore è stato rivelato che il mangaka Kohei Horikoshi e il suo fidato assistente hanno lavorato a fondo per creare la perfetta armatura.

Su X/Twitter sono disponibili le prime bozze di Armored All Might - così viene chiamato nel manga di My Hero Academia - che mostrano a fondo come sarebbe dovuta essere questa nuova forma di Toshinori Yagi. Precedentemente, la tuta doveva avere dure corna, molto simili ai ciuffi di capelli biondi di All Might, e tinta completamente di nero.

Al momento, non si sa se questa nuova tuta dell'eroe apparirà nella settima stagione di My Hero Academia, ma quasi del tutto da escludere. Vi lasciamo alla nostra recensione di My Hero Academia e alle nostre opinioni sul manga shonen.