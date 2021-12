My Hero Academia, come la 1-A si sente veramente a proposito del traditore

È stato un momento intenso dietro l'altro in questo inizio di atto finale della serie manga originale di My Hero Academia, ma per un attimo era sembrato che la classe 1-A fosse sulla strada giusta per il recupero.

Dopo aver fatto rinsavire Izuku Midoriya e averlo convinto a tornare finalmente a scuola, i problemi della classe 1-A erano in realtà tutt'altro che finiti. E' stato presto rivelato a tutti loro che uno dei giovani eroi aveva in realtà lavorato con All For One per tutto il tempo. Ora che tutti i sentimenti e le reazioni immediate sono stati mostrati, il nuovo capitolo è in grado di immergersi ancora più a fondo e rivelare cosa il resto della classe prova veramente per Aoyama, il traditore di My Hero Academia.

Il capitolo 338 del manga rivela che il detective Tsukauchi ha intenzione di prendere in custodia la famiglia Aoyama, e ha anche intenzione di impedire loro di parlare. Ma prima che possa farlo, Denki Kaminari interviene suggerendo di usare la situazione per avere la meglio su All For One. Gli eroi sono preoccupati e temono che i suoi compagni di classe siano in realtà più feriti di quanto questi ultimi stessi immaginino. Ma anche con tutto ciò che è successo, il resto della classe è pronto ad andare avanti.

Percependo che Aoyama è veramente buono nel suo cuore, e accettando la responsabilità per il fatto che neanche loro l'avevano capito prima, vogliono aiutarlo il più possibile. Volendo accettarlo come loro vero pari, e sapendo che Aoyama ha fatto quello che ha fatto solo per paura, non vogliono abbandonarlo. Hanno passato tutti quei guai per salvare Izuku dopo che quest'ultimo gli aveva mentito, quindi è la stessa situazione anche per Aoyama.

Ora, andando avanti, Aoyama farà senz'altro parte di qualsiasi piano gli eroi decidano di mettere in atto contro i villain in My Hero Academia, e darà il via al suo percorso di redenzione. Cosa ne pensate della reazione della classe 1-A alla grande rivelazione del traditore? Come vi immaginate invece i nuovi costumi dei ragazzi di My Hero Academia? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.