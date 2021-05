My Hero Academia capitolo 300, quale sarà la reazione dei Pro Heroes?

Con la violenta guerra tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale giunta al termine, il manga di My Hero Academia sta per portare i lettori in un nuovo sconvolgente arco narrativo, il "Prison Break Arc". Come suggerito da un teaser, questa saga prenderà ufficialmente il via dal capitolo 300.

Mentre gli eroi professionisti si trovano in ginocchio dopo il recente scontro, i villain sono già pronti a muovere il loro prossimo passo, che sarà decisivo per le sorti future della società. Sotto il controllo di All For One, Shigaraki ha guidato i suoi uomini in un folle attacco verso il Tartaro, la prigione di massima sicurezza in cui è rinchiuso il suo maestro e i suoi vecchi compagni. Ma il Tartaro non è il solo carcere a essere preso di mira: il piano dei villain di My Hero Academia prevede l'invasione di altre strutture di detenzione.

Così facendo, i ranghi del Fronte di liberazione del sovrannaturale hanno potuto beneficiare del ritorno di alcune vecchie conoscenze, come ad esempio Muscular o Mr. Compress. A preoccupare maggiormente, però, è la fuga dal Tartaro di All For One, che ricongiuntosi con il suo erede è pronto a devastare la società degli eroi.

Come riportato dall'utente Twitter aitaikimochi, nelle anticipazioni sul prossimo capitolo di My Hero Academia incluse nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump è stato suggerito che l'evasione è andata a buon fine e che ora i Pro Heroes dovranno rispondere a una crisi senza precedenti. Tuttavia, gli eroi non sembrano avere alcuna contromisura a disposizione. Arriva il capitolo 300 di My Hero Academia, appariranno Deku e il One For All?