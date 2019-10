My Hero Academia: ecco come apparirebbe Bakugo da Pro Hero in versione femminile

My Hero Academia è indubbiamente una delle opere cartacee e animate più conosciute e apprezzate di questi ultimi anni, un franchise che ha saputo conquistare milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo grazie ai suoi innumerevoli personaggi, tutti ben caratterizzati e magnificamente disegnati.

Tra i centinaia di volti che abbiamo avuto modo di conoscere fino ad oggi, uno dei più famosi è indubbiamente Bakugo Katsuki, tra chi lo adora e chi invece lo detesta. Il ragazzo è infatti stato sempre presentato come una figura a dir poco controversa, un violento bullo dalla personalità a dir poco aggressiva. Tuttavia, a seguito di alcuni cambiamenti che ne hanno almeno in parte modificato l'indole, il ragazzo ha saputo ottenere sempre più apprezzamenti da parte di lettori e spettatori.

Com'era facilmente immaginabile, il risultato più concreto si può identificare in un'infinita quantità di gadget, cosplay e fan-art a tema, opere a cui si è ora aggiunto un nuovo lavoro che ha saputo raccogliere attorno a sé le attenzioni di molti utenti. Un artista conosciuto su Reddit come Keren_R ha infatti pubblicato il suo ultimo lavoro, incentrato proprio sul suo personaggio preferito, ovvero Bakugo. L'immagine - visionabile a fondo news - mette infatti in mostra una versione adulta del ragazzo, oramai divenuto Pro Hero, ma in versione femminile.

Come potete vedere anche voi, l'immagine si caratterizza per molti dettagli e permette di visionare Bakugo con il suo costume da Pro Hero e caratterizzato una corporatura che, per quanto più femminile, non ne tradisce la natura "spaccona" e atletica, il tutto affiancato da un taglio di capelli leggermente diverso, che meglio si adatta al costume. Come facilmente immaginabile, il risultato finale ha saputo conquistarsi gli apprezzamenti del web, con molti utenti che non hanno perso l'occasione di complimentarsi con l'artista.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che su Everyeye è disponibile la nostra recensione della terza puntata di My Hero Academia. Nel corso di questi ultimi mesi è stato inoltre annunciato un nuovo film dedicato al franchise e intitolato My Hero Academia: Heroes Rising.