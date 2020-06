My Hero Academia: come apparirebbe Dabi senza cicatrici? La risposta è in una fan art

Shigaraki Tomura sarà sicuramente il villain più pericoloso di My Hero Academia in questo momento, ma anche Dabi, il celebre antagonista dal passato misterioso, non è certo un personaggio con cui scherzare. Per sapere chi è davvero Dabi dovremo aspettare ancora un po', ma grazie ad un utente Reddit possiamo per lo meno vedere il suo vero volto.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'utente sutaruberi ha completamente rimosso le cicatrici presenti nel volto del villain, mostrandone così la faccia. Gli occhi sembrano ricordare quelli dell'eroe Endeavor, dettaglio che ha spinto molti fan a sottolineare per l'ennesima volta la possibilità che questi sia Toya Todoroki, il più grande dei figli dell'eroe. Anche il Quirk, Cremazione, sembrerebbe poter essere in qualche modo collegato a quello della famiglia di Shoto.

Nel capitolo 271 di My Hero Academia venne rivelato per la prima volta che anche il Quirk Dabi, come quello dell'eroe numero uno, tende a surriscaldare il corpo dell'utilizzatore, creando gravi problemi durante gli scontri prolungati. Oltretutto Dabi sembrerebbe avere da tempo un conto in sospeso con la famiglia Todoroki, altro indizio a sostegno di questa solida teoria.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra analisi sull'ultimo capitolo di My Hero Academia.