My Hero Academia: come apparirebbe Midnight in 3DCG? Il risultato in una fanart

E se un giorno l'anime di My Hero Academia seguisse la rotta tracciata dal franchise di Dragon Ball Super e si approcciasse alla grafica 3DCG? Una fanart prova a immaginare il risultato: ecco il debutto in 3D di Midnight, l'eroina per soli adulti!

Con il terzo lungometraggio animato che ha recentemente conquistato il mondo e il manga che procede a gonfie vele con la sua saga più dark e profonda, il franchise di Kohei Horikoshi sta vivendo il suo periodo più smagliante. Il futuro degli anime sembra però indirizzato verso la 3DCG, e un giorno anche My Hero Academia potrebbe dover abbandonare gli attuali schemi per adottare questo stile grafico. In attesa di questa eventualità, un lavoro fanmade ci anticipa i risultati.

L'utente Instagram @hkoskine ha condiviso il suo più recente lavoro: una bellissima Midnight in 3D. La fanart è realizzata in maniera egregia e mostra l'eroina vietata ai minori come non l'abbiamo mai vista prima. Il risultato di questa versione 3D, però, è forse troppo simile ai personaggi dei film animati Disney Pixar.



Chi ha seguito il manga, sa bene che Midnight avrà un ruolo fondamentale in My Hero Academia Stagione 6, nuovo appuntamento con la serie anime che è stato già presentato attraverso un primo trailer. La sexy professoressa del Liceo Yuei avrà infatti il duro compito di difendere la società degli eroi dal duro attacco di Tomura Shigaraki e del suo esercito di Villain. Ecco quando potrebbe uscire la sesta stagione di My Hero Academia.