My Hero Academia: come apparirebbe All Might nella realtà?

My Hero Academia ha iniziato a rinnovarsi più volte dalla fatidica battaglia che ha spodestato All Might dal suo ruolo di Simbolo della Pace. Combattimento che, inevitabilmente, ha aperto le porte a ulteriori minacce, le stesse che attualmente stanno mettendo a ferro e fuoco l'attuale equilibrio della società.

Nell'ultima saga di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha iniziato a giocare con i due fronti, ribaltando più volte le carte in tavola a favore dei due diretti contendenti, gli eroi e il Fronte di Liberazione del Paranormale. Anche se il nuovo All for One sembra inarrestabile, dal conto suo il successore del One for All ha ancora notevoli margini di sviluppo per il proseguo della storia. Sotto la tutela dell'ex Simbolo della Pace, Deku è cresciuto sensibilmente dall'inizio del manga, arrivando ad affrontare a testa alta temibili e pericolose minacce.

Ad ogni modo, questo precario equilibrio è rimasto a galla sotto il potere di All Might, il precedente eroe n°1 che riuscì a compiere l'ardua impresa di creare un'icona positiva per la società. Ma come apparirebbe l'iconico personaggio nella realtà? Un fan, un certo jaimequianojr, ha tentato di immaginarlo attraverso una geniale illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'artista ha tentato di simulare le caratteristiche facciali del noto Hero sistemandole qua e là con i tipici tratti orientali in un risultato a dir poco soddisfacente.

