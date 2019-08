My Hero Academia, come apparirebbero Deku e Todoroki con la capigliatura invertita?

Creare un personaggio è tutto meno che facile, un duro lavoro di design e di bozze strappate al fine di raggiungere il perfetto risultato che soddisfi il proprio gusto dell'autore. Chissà quanti fogli avrà gettato nel cestino Kohei Horikoshi, l'autore di My Hero Academia, durante la sua serializzazione.

Mentre siamo in conflitto se decretare o meno questo cosplay al femminile come la miglior interpretazione di Todoroki, nel frattempo il web continua a sbizzarrirsi e a pubblicare in rete interessanti motivetti. L'ultimo di essi, in realtà, è anche piuttosto interessante, poiché inverte le capigliature di due dei personaggi più importanti nell'immaginario supereroistico immaginato dal sensei.

Non potremmo, ovviamente, che parlare di Shoto e Midoriya, i due rivali ma anche grandi amici della stessa scuola. L'autore del curioso scambio di acconciatura, un certo erinsokhowru, ha mutato il colore dei capelli dei due aspiranti eroi aggiungendo, in entrambi i casi, le loro caratteristiche peculiari, rispettivamente le lentiggini per Todoroki e la cicatrice per Deku. Il risultato in questione lo potete ammirare in calce alla notizia, in cui potete notare l'effetto a dir poco incredibile che l'immagine riscuote. Se ancora il figlio di Endeavor sembra acquisire un carattere un po' più banale, lo stesso non si può dire per Izuku che appare come una persona completamente diversa, forse anche assai bizzarra.

Nonostante l'ovvia non canonicità dell'illustrazione, resta comunque un soggetto estremamente curioso, frutto della passione di una community che continua a soddisfare il florido franchise, proprio come abbiamo visto nella recente realizzazione delle licenze provvisorie da Heroes.

E a voi, cosa ve ne pare questo cambio di capigliatura improvvisato?