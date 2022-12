My Hero Academia: come si è arrivati al peggior scenario?

Quando Tomura Shigaraki e All For One sembravano essere stati sconfitti da Midoriya ed Endeavor, il ritorno di quel villain ha rimescolato le carte in tavola. Gli Heroes sono in procinto di affrontare il peggior scenario, ma il capitolo 375 di My Hero Academia torna indietro con un flashback.

Il ritorno di Kurogiri ha stravolto la guerra in My Hero Academia 374. Con i suoi varchi dimensionali, colui che un tempo era chiamato Oboro Shirakumo ha infatti permesso a Dabi di arrivare faccia a faccia, ma non solo. Anche un morto sembra essere tornato in vita. Ma come si è arrivati a questa situazione?

My Hero Academia 375 torna indietro di circa 30 capitoli, per riportare i lettori sull'isola di Okuto. Mentre Gang Orca si occupava dei numerosi Nomu presenti nell'area, Ochaco e Froppy combattevano Himiko Toga. È proprio in quel frangente che, fidandosi dell'operato di Spinner, di cui pare fosse a conoscenza, la psicotica criminale decide di bere il sangue di Twice e dare inizio alla sua parata.

Dopo la trasformazione in Jin Bubaigawara, Toga viene avvicinata da Kurogiri, che le chiede quale sia il suo desiderio. La risposta della ragazza è semplice, sterminare gli eroi a cominciare da Hawks, reo di aver ucciso il suo grande amico.

Tornati al presente, alle rovine del Monte Gunga ha inizio la Infinite Doubles Sad Man's Parade, che genera migliaia di copie di Twice pronte a mettere a ferro e fuoco la società degli eroi. Riusciranno Froppy e Uraraka a fermare il peggior scenario di sempre?