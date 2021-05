My Hero Academia: ecco come sarebbero gli Avengers nel mondo di Deku e compagni

My Hero Academia, come è emerso più volte nel corso degli anni, rappresenta un incredibile, e originale, omaggio al mondo dei supereroi dei comics americani pubblicati da giganti quali Marvel e DC. Partendo proprio da quest'idea un talentuoso artista, ha unito l'universo degli Avengers a quello degli Heroes di Kohei Horikoshi in un'illustrazione.

Considerati il gruppo di eroi più potenti del pianeta Terra, i Vendicatori hanno affrontato nel corso degli anni moltissime minacce e sventato possibili catastrofi, diventando delle vere e proprie icone, riconosciute ovunque soprattutto grazie alle numerose pellicole del Marvel Cinematic Universe, e di recente sono stati immortalati nello spettacolare disegno di WhytManga, che potete trovare in fondo alla pagina.

L'artista in questione è in realtà un mangaka indipendente, conosciuto come Odunze Whyte Oguguo, che ha anche pubblicato un video su YouTube inerente proprio alla realizzazione dell'illustrazione. In quella che sembra essere una locandina del MCU, Tony Stark, Thor, Capitan America, Hulk, Antman, Vedova Nera e altri eroi appaiono perfettamente in linea con lo stile di Horikoshi, mentre sullo sfondo si trova un orgoglioso All Might, sicuramente degno di far parte degli Avengers, e contrapposto al potente Thanos. Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che la classe 1-A si è riunita in un'immagine promozionale, che sarà contenuta nella versione CD della colonna sonora, e vi lasciamo al fedele cosplay di Nikko dedicato a Deku.