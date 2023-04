My Hero Academia: come si concluderà la storia dell'Hero Killer?

Infine, come prevedibile, anche Stain l'Hero Killer ha fatto la sua comparsa nell'arco narrativo finale di My Hero Academia. Ma che ruolo giocherà in tutto questo? La sua figura sembra approcciarsi a quella di due giovani studenti della Yuei, ma ancora non è chiaro da quale parte dello schieramento combatterà.

In My Hero Academia 385 Iida e Shoto vengono pedinati da Stain, il quale con i due ha un conto in sospeso. Tornando all'inizio dell'opera, furono loro, con l'aiuto di Deku, i responsabili della cattura dell'Ammazza Eroi. All'epoca, Stain non considerava i due ragazzi come dei degni eroi. Si sta dunque muovendo in cerca di vendetta?

Dopo essere fuggito dal Tartarus in seguito all'evasione di massa organizzata da All For One, Stain è stato di grande aiuto per Toshinori Yagi. Non solo ha permesso all'ex Simbolo della Pace di trovare un nuovo percorso da seguire, ma ha anche donato preziose informazioni sui movimenti dei villain. Che Stain sia dunque dalla parte di All For One o Shigaraki è dunque altamente improbabile, ma allora perché sta agendo di soppiatto?

Come vediamo dagli spoiler di My Hero Academia 386 Stain sta seguendo i movimenti di Shoto e Iida per comprendere se durante il periodo trascorso in prigione i due giovani studenti siano diventati dei degni eroi, o se siano rimasti uguali a un tempo. In base a ciò che capirà, prenderà la sua decisione finale. Sarà dunque il comportamento di Iida e Shoto a decidere se Stain combatterà al fianco della nuova generazione di eroi, oppure se invece tornerà a vestire i panni dell'Hero Killer.