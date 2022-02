My Hero Academia, come potrebbe concludersi il manga? Parliamone

My Hero Academia si sta affrettando verso il suo finale, che siamo pronti o meno, quindi questo è il momento migliore per guardare avanti e prepararsi a come tutto potrebbe finire. Il creatore della serie Kohei Horikoshi ha preparato la scena per la prossima fase dell'Atto Finale nei recenti capitoli del manga.

Gli eroi e i cattivi si stanno preparando per la prossima e probabilmente ultima guerra di My Hero Academia. Se gli eventi della Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale sono stati qualcosa che ci ha tenuti attaccati alle pagine del manga, questo conflitto durerà abbastanza a lungo da portarci a quella previsione di "finire in un anno" che Horikoshi aveva per My Hero Academia.

Partendo dall'idea che il "Final Act War" fungerà da finale ultimo della serie, ci sono alcuni potenziali indizi e idee divertenti che My Hero Academia può portare avanti man mano che la serie continua. È troppo presto per cercare di prevedere ogni singola cosa che potrebbe accadere, e nulla sostituirà le idee di Horikoshi, ma c'è un potenziale tipo di finale che potrebbe funzionare per la serie. Un finale che renderà Izuku e tutti gli altri giovani eroi i più grandi.

Ci sono diversi personaggi importanti che Horikoshi ha indicato avere un ruolo nel finale della serie, con nomi sorprendenti come Hitoshi Shinso, Ochaco Uraraka ,a soprattutto Katsuki Bakugo che sarà a fianco di Midoriya nella battaglia finale di My Hero Academia, ma per gli scopi di questo simpatico esperimento ci concentreremo sui veri momenti finali della battaglia tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Supponiamo che attraverso gli eventi della guerra perdiamo un certo punto un numero di personaggi popolari da entrambe le parti, molto probabilmente All Might riuscirà a sopravvivere fino alla fine.

L'ex number one hero ha già avuto diverse occasioni in cui sarebbe potuto morire eroicamente e lasciare il segno sulla futura generazione di eroi ma Horikoshi sembra non ritenere necessaria la sua totale dipartita. Se qualcuno subirà un colpo per difendere Midoriya nella battaglia finale con Shigaraki, questo probabilmente non sarà All Might.

Per come si sono messe le cose, Bakugo è alla ricerca della redenzione totale nei confronti di lzuku ma soprattutto, condivide il suo stesso obiettivo, ereditare il ruolo di All Might. Ma sappiamo fin troppo bene che alla fine della storia sarà Midoriya a essere considerato il più grande eroe di tutti i tempi. In questo caso allora si presentano due possibilità.

Bakugo dimostra di essere degno del titolo di Number One Hero e in un ultimo slancio, decide allo stesso tempo di completare la sua redenzione, difendendo Midoriya da un colpo mortale di Shigaraki, similmente alla prima guerra. In questo modo, lascerà questo mondo da Number One Hero, superando in quel momento l'avversario - alleato Deku ma lasciando a quest'ultimo la sua eredità.

La seconda ipotesi è quella contrapposta. Ovvero, sarà Deku a prendersi il colpo mortale per difendere Bakugo e tutti gli altri, dimostrando di essere il più grande eroe di tutti i tempi, lasciando la sua eredità (e il One For All?) a quest'ultimo che da quel momento in poi continuerà la sua redenzione in qualità di Number One Hero.

E Shigaraki? Possiamo essere certi che Deku farà il possibile per 'salvare' anche lui. Sicuramente lo scontro finale vedrà contrapposti i due poteri All For One e One For All che in una sorta di speciale collisione, potrebbero entrambi scomparire, facendo sparire anche tutti i Quirk, liberando Shigaraki dalla sua maledizione e dando vita a una nuova società degli eroi, senza Quirk nella quale anche un giovane Midoriya sprovvisto di Quirk (e chiunque si trovi in questa situazione), possa davvero sperare di diventare un eroe.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.