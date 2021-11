My Hero Academia, come sarà la copertina del volume 34? Un fan già la immagina

È passato davvero poco tempo dall'uscita di My Hero Academia volume 32 in Giappone. Le storie raccolte in quel numero contenevano la comparsa di Lady Nagant, un personaggio che ha fatto subito breccia nel pubblico. Ci vorrà quindi un po' di tempo prima della pubblicazione del prossimo tankobon della serie.

Tuttavia ci sono fan in rete che non vedono l'ora esca il volume 34 di My Hero Academia. Il motivo? È il tankobon in cui saranno contenuti i capitoli con l'attuale scontro tra Star and Stripe e Tomura Shigaraki. L'eroina americana ha avuto un notevole successo tra il pubblico, così come fece Lady Nagant a suo tempo. La donna ha dato vita a uno scontro importante e spettacolare contro Shigaraki mostrando la forza del suo New Order.

L'illustratore Mikey Godzille ha deciso di anticipare nettamente i tempi e preparare la sua versione della copertina di My Hero Academia 34. La fanart che potete osservare in basso ricalca lo stile di Kohei Horikoshi e mette Star and Stripe al centro con tutti i suoi colori ispirati alla bandiera statunitense, mentre l'ominosa figura nera di Tomura Shigaraki è nella metà inferiore, a cavallo del suo nomu.

La vera copertina di My Hero Academia 34 sarà presentata solo a 2022 inoltrato, mentre il volume 33 potrebbe arrivare a inizio del prossimo anno.