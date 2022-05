My Hero Academia: come crea l'autore i villain del manga?

Kohei Horikoshi, grazie al suo talento e ad un immaginario geniale ed ispirato al mondo fumettistico occidentale, è riuscito a creare una storia straordinaria e dinamica, tale è My Hero Academia. A costellare il suo gioiellino, inoltre, non mancano i villain, individui dotati di abilità ma del fronte nemico.

Il nuovo volume del manga ha racchiuso un interessante commento di Horikoshi in cui quest'ultimo avverte i lettori che il finale di My Hero Academia si sta avvicinando. Prima di allora, tuttavia, il sensei dovrà concludere lo scontro tra Heroes e Villain nell'ultima macro-saga del manga.

Ad ogni modo, in una recente intervista per JUMP GIGA, l'autore ha spiegato come crea i villain. Il primo passaggio, nonché il più importante, è quello di creare un singolo e facilmente riconoscibile motivo al personaggio. I capelli di Himiko Toga, ad esempio, ricordano quelli della Lycoris radiata (una pianta). Lo scopo sarebbe quello di non dimenticare i personaggi nel momento in cui si discute con gli amici, un po' come dire: "oh, quello con la pelle ustionata".

Ogni Villain, dunque, sarebbe caratterizzato da un elemento in particolare per agevolare il loro riconoscimento agli occhi dei lettori. E voi, invece, cosa ne pensate di questo metodo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.