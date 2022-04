My Hero Academia: ecco come Dabi intende vendicarsi di Endeavor

Mentre altri Villain come Spinner si sono dimostrati fedeli seguaci della causa di Tomura Shigaraki, Dabi non si è mai interessato del piano del suo leader. L’obiettivo dell’antagonista di My Hero Academia è uno solo: vendicarsi delle violenze subite dall’attuale Number One Heroes.

L’opera di Kohei Horikoshi si trova nel bel mezzo della guerra finale e le luci dello scontro sono attualmente rivolte verso la questione interna della famiglia Todoroki. Dabi e Shoto si ritrovano faccia a faccia, ma prima di dare libero sfogo ai loro Quirk, hanno modo di chiarire alcune faccende lasciate in sospeso.

Dabi racconta le origini del suo personaggi in My Hero Academia. Quella che Endeavor trovò, era realmente la mascella di suo figlio, come testimoniarono anche gli esami del DNA effetuati, ma il resto del suo corpo non venne interamente carbonizzato come si credeva. Ad averlo salvato da morte certa fu All For One, che lo portò in una struttura riabilitativa.

Nel caso in cui le aspettative su Tenko Shimura fossero scemate, il Simbolo della Paura aveva già pronto un piano di riserva. Dabi poteva diventare il sostituto di Shigraki in My Hero Academia, ma il suo odio era molto più profondo di quello che All For One immaginava.

Da sempre, Toya vuole solamente essere notato da suo padre Enji Todoroki e ora Dabi ha trovato una via definitiva per farlo. Il destino di Dabi è scritto nelle fiamme: egli intende infatti ardere talmente forte da suicidarsi e bruciare tutto ciò che lo circonda, famiglia Todoroki compresa. A quanto pare, non c’è nessuna possibilità di redenzione per lui.