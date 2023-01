My Hero Academia: come fa Dabi a sopportare tutto quel calore?

Kohei Horikoshi ha programmato con attenzione e dovere l'attuale saga di My Hero Academia, un arco narrativo che sta portando agli estremi tutti i personaggi sia sul fronte degli eroi che su quello dei villain. Ma a proposito di uno degli antagonisti, un elemento in particolare sta facendo discutere il web.

La squadra dei villain di My Hero Academia sta dando del filo da torcere ai Pro Hero, un vero e proprio scontro tra malvagità ed eroismo che l'autore sta approfondendo capitolo dopo capitolo. Tra i combattimenti principali c'è sicuramente quello tra Todoroki e Dabi, con quest'ultimo che continua a tenere duro nonostante le ferite riportate.

Ricordiamo, infatti, che le ferite di Toya sono gravissime e di certo peggiorate dopo il micidiale attacco del fratello minore. Inoltre, continuando ad utilizzare le fiamme, il suo corpo si è quasi completamente carbonizzato, così come sono compressi alcuni dei 5 sensi. Secondo diversi utenti è impossibile che un individuo riesca a muoversi con queste ferite, secondo altri invece tutto ciò è reso possibile dall'odio che alimenta ciò che resta del suo cuore e dalla sua capacità, confermata da Horikoshi, di resistere parzialmente al calore nonostante il suo corpo sia ottimizzato per reggere piuttosto i freddissimi sbalzi di temperatura.

In ogni caso, è bene riconoscere anche che Horikoshi non è un autore che elimina dal palcoscenico in modo drastico i propri personaggi, tuttavia è pur vero che la situazione fisica di Dabi sia ormai estremamente critica. E voi di che opinione siete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.