My Hero Academia: come dovrebbe finire il manga? Ecco cosa vorrebbero vedere i fan!

My Hero Academia sta ufficialmente per concludersi con i suoi capitoli finali. Deku e i suoi compagni di classe stanno combattendo contro All for One, Shigaraki e altri numerosi cattivi che cercavano di distruggere la società degli eroi. Come dovrebbe finire la serie? Ecco la lista senza spoiler.

Il suo creatore non ha mai chiarito né quanti capitoli mancano al termine di questo shonen né tantomento quale sarà il suo destino al proprio termine. Tuttavia, nel creare un finale ideale per la Yuei, ci sarebbero degli elementi perfetti per salutare al meglio Midoriya e i suoi amici.

Per questo motivo, se questo articolo potrà mai arrivare nelle mani di Kohei Horikoshi: prendi assolutamente nota!

Per quanto possa essere doloroso per tutto l'universo di MHA, e anche per i suoi fan, sarebbe ora che l'ex Simbolo della Pace ci saluti. Sarebbe l'unico modo per poter effettivamente vedere la Classe 1-A crescere e diventare adulti e All Might dovrebbe passare loro il testimone. Attraverso Nighteye è già stato profetizzato che Toshinori Yagi sarebbe dovuto morire tempo addietro e molto probabilmente adesso è arrivato il momento.

Abbiamo visto tantissime volte il passato della società degli eroi e ai fan piacerebbe vedere questi giovani eroi diventare adulti e indipendenti. Molto probabilmente non avremo uno "Shippuden" per la Yuei, tuttavia sarebbe meraviglioso dedicare una serie solo alla Classe 1-A maturati.

Solitamente gli shonen mostrano i propri cattivi redimersi dei propri errori e diventare finalmente buoni: è successo con Dragon Ball soprattutto, ma anche in Naruto e nei migliori anime di questo calibro. Tuttavia, sarebbe soddisfacente vedere certi cattivi, dai peccati impossibile da correggere, avere ciò che meritano.

Lo stesso Shigaraki, che ha ucciso un numero altissimo di persone, si sente un personaggio a cui non dovrebbe essere data una seconda opportunità. Potrebbe essere salvato da Deku, visto i vari indizi lanciati dall'opera, ma Shigaraki è uno di quei cattivi che ami odiare e semplicemente non sembra esserci un modo per espiare ciò che ha fatto.

Dopo tutte le dure prove affrontate, la 1-A merita assolutamente di ricevere il proprio lieto fine. Alcuni studenti della Yuei potrebbero non sopravvivere alla furia di All For One (è tutto ancora da vedere!), vedere gli amici di Izuku finalmente diventare gli eroi che sognavano potrebbe essere davvero commovente per i fan.