My Hero Academia, come sarebbe l'eroe Bakugo da adulto? Il design di un fan

Mentre il manga di My Hero Academia sta affrontando il suo arco narrativo finale, la serie anime sta procedendo alla grande, con un episodio speciale e un quarto film alle porte. In vista del termine della serie, alcuni fan stanno già immaginando come potrebbero essere i loro beniamini come dei veri eroi professionisti!

Negli ultimi giorni su X/Twitter sta andando virale un utente che si cimenta nella realizzazione di illustrazioni interessanti dedicate ai personaggi di My Hero Academia. @cpasDryNa su X ha ricreato alcuni design dei ragazzi della 1-A in veste di eroi professionisti ma il preferito dei fan è stato Bakugo.

Un particolare interessante è vedere che Bakugo da adulto presenta una cicatrice sul volto, come quella che si è procurata Endeavor durante la lotta con un Nomu. Per il resto, il suo costume ha ricevuto alcune modifiche interessanti. I colori sono rimasti pressoché gli stessi, ma la maschera presenta alcuni lacci sul retro.

Per chi ha letto il manga, alcuni cambiamenti potrebbero risultare comprensibili. Dopotutto, come abbiamo potuto assistere nel corso della serie, è normale che un eroe cresca, migliori il design del proprio costume e si procuri alcune cicatrici. Gli stessi ragazzi della 1-A in un solo anno scolastico hanno apportato alcuni cambiamenti importanti alle loro tute da eroe.

Al momento, anche se il manga di Kohei Horikoshi è molto vicino al suo termine, non si sa se la serie proseguirà con un sequel o meno. Visto il successo, è molto probabile che vedremo molto altro riguardo MHA. Per adesso, sono disponibili i nuovi design degli alunni della 1-A ed è disponibile la locandina della settima stagione di My Hero Academia.