My Hero Academia, come saranno gli eroi della Yuei da adulti? Una speciale video fan art

Gli studenti della Yuei, protagonisti della serie My Hero Academia di Kohei Horikoshi, sono i futuri eroi della società. La scuola è conosciuta per il suo programma di addestramento eccezionale e selezionato, che mira a sviluppare le abilità dei giovani individui dotati di Quirk tramite lezioni teoriche e pratiche, affiancate da tirocini.

Il protagonista della serie è Izuku Midoriya ed è uno degli studenti più noti della Yuei. Membro della classe 1-A, ci sono molti altri studenti che frequentano la Yuei e che hanno talenti e personalità uniche. Katsuki Bakugo, ad esempio, è un compagno di classe di Izuku e ha un quirk esplosivo; Shoto Todoroki, un ragazzo con un quirk che combina il ghiaccio e il fuoco; Ochaco Uraraka può manipolare la gravità. Ciascuno di loro ha le proprie sfide e obiettivi da affrontare, sia durante le lezioni che durante gli eventi di combattimento e salvataggio.

La scuola Yuei offre un ambiente stimolante in cui gli studenti possono crescere e migliorare le proprie abilità. Grazie all'insegnamento di prodi eroi e alla competizione tra gli studenti stessi, questi giovani apprendisti eroi imparano ad affrontare i pericoli e a proteggere gli altri con coraggio e dedizione. Ma un giorno usciranno dalla scuola, forse dopo il finale di My Hero Academia in arrivo. Come saranno gli studenti della Yuei tra dieci anni?

In attesa dell'evoluzione della storia, sperando che il mangaka Kohei Horikoshi dedichi qualche capitolo ai nuovi eroi della società giapponese, ci pensa D-Not So Good Artist, noto Youtuber che mostra spesso le sue creazioni. Tramite due video, disponibili in alto e in calce alla pagina, l'artista ha scelto venti eroi della Yuei con dieci anni di più: ci sono Tsuyu Asui, Tenya Iida, Ochako Uraraka, Eijiro Kirishima e anche tanti altri ragazzi della 1-B. Manca il protagonista e qualche altro volto noto, ma come vi sembrano Uraraka e Iida da adulti? Invece, un'altra fan art mostra Deku con qualche anno in più.