My Hero Academia: come si sta evolvendo il rapporto tra Shoto Todoroki ed Endeavor?

Il capitolo 248 di My Hero Academia, pubblicato in data odierna, è tornato nuovamente ad analizzare la relazione familiare tra Shoto Todoroki e il padre Endeavor, il nuovo eroe numero uno dell'universo creato da Kohei Horikoshi. Ma come si sta evolvendo il rapporto tra i due? Shoto ha finalmente perdonato suo padre? Andiamo a scoprirlo insieme.

Innanzitutto, nel capitolo 247 della scorsa settimana il mangaka ha confermato abbastanza esplicitamente che il legame tra i due personaggi è tutt'altro che risanato. Shoto infatti, dopo aver proposto a Midoriya e Bakugo di completare il loro tirocinio presso l'azienda del padre, si è lanciato in una disamina del proprio quirk dichiarando che per lui quella attuale non è altro che un'occasione per comprendere appieno il proprio potere.

Il ragazzo del resto si è sempre tenuto a distanza del padre, preferendogli come modello d'esempio l'ex eroe numero 1 All Might. Endeavor comunque, ormai nel pieno del suo percorso di redenzione, ha deciso di accogliere la richieste ed insegnarli la sua iconica mossa Flashfire.

Enji Todoroki ha iniziato a repellere la propria negatività subito dopo aver vinto lo scontro con High-End, uno dei mostri dell'Unione dei Villain. Lo scontro, illustrato nei capitoli dal 184 al 193, ha consacrato l'eroe come nuovo numero 1 e lo ha visto rivalutare l'importanza della propria famiglia.

E voi cosa ne pensate? Endeavor si è guadagnato il perdono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!