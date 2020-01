My Hero Academia: come si evolverà la rivalità tra Deku e Bakugo?

My Hero Academia, come tutti gli shonen che si rispettano, ha come punto focale dell'intera storia la sana rivalità tra personaggi. Sappiamo come questa sia una cosa diffusa tra gli anime e i manga: Naruto e Sasuke, Rufy e Kid, Goku e Vegeta. Su questa linea d'onda possiamo dire che la rivalità principale in MHA è quella tra Deku e Kacchan.

Nella serie ideata da Horikoshi, le rivalità sono davvero tante. Basti pensare a quella sana tra i Pro Hero All Might e Endeavor, ma concentrandoci sulla prima citata, in che modo si svilupperà e cosa accadrà ai due? Le strade possibili sono tante e noi ne analizzeremo alcune.

La più probabile è che Bakugo diventi l'eroe rivale principale di Izuku. Poiché entrambi si sono dimostrati aspiranti eroi molto promettenti e dal momento che l'indole, ma anche l'unicità focosa del primo ricordano molto Endeavor, si potrebbe pensare che proprio come All Might e il padre di Todoroki, i due diventino eroi rivali.

Un'altra idea, forse meno probabile considerando la natura di Bakugo è che questi diventa il nemico numero uno di Deku. Sappiamo che My Hero Academia ci ha abituati ai continui colpi di scena e che ci sono stati diversi personaggi un tempo buoni diventati cattivi, alla fine si potrebbe anche pensare che Kacchan vada incontro a una fine simile e che Izuku faccia di tutto per fermarlo in quanto nuovo simbolo della pace.

Se vogliamo tenerci più con i piedi per terra, potremmo anche pensare al fatto che, superando qualsiasi rivalità e anche ciò che i precedenti eroi hanno fatto, Deku e Kacchan formino una squadra. Un team affiatato che si muoverà sul campo portando la pace nel mondo. Questa è una cosa che non si è ancora vista tra gli eroi e che, considerando gli ultimi avvenimenti e gli allenamenti in gruppo che i due insieme a Todoroki hanno fatto, potrebbe rivelarsi più che fattibile e coerente.

Se vogliamo pensare a qualcosa di più complesso e fantasioso potremmo anche dire che, magari in un futuro prossimo, i due eroi condividano il One for All. Abbiamo visto come il potere che attualmente Izuku detiene ha ancora molti lati oscuri e misteri non svelati. Stiamo anche iniziando a capire che è una unicità tanto forte che un uomo solo non può domare. Perciò perché non farlo in due?

E se invece Izuku andrà incontro a un destino infelice in cui non sarà più in grado di combattere o addirittura morirà? In quel caso potrebbe decidere di lasciare il suo potere alla persona che più rispetta: il suo rivale, Katsugi Bakugo. Forse è un'idea un po' eccessiva, poco probabile considerando anche in che modo i fan potrebbero reagire a una cosa del genere, però è una strada decisamente possibile.

Ultima teoria che analizzeremo è quella secondo la quale Deku riuscirà a fare il salto definitivo controllando a pieno il potere del One for All, in seguito a un avvenimento tragico. Ad esempio la morte di Kacchan. Magari proprio la dipartita prematura di una persona importante come lui, gli permetterà di compiere quel passo in più. Non è da escludere che succederà qualcosa di simile, ma la morte non si prenderà il ragazzo, ma All Might.

E voi cosa ne pensate di queste teorie? Quale potrebbe essere più fattibile e quale per niente praticabile?

