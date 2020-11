My Hero Academia: come si evolverà la storia di Dabi dopo le ultime rivelazioni?

Le rivelazioni fatte dal malvagio Dabi nell'ultimo capitolo di My Hero Academia potrebbero non aver sconvolto la community dell'opera di Horikoshi, ma hanno avuto importanti ripercussioni sull'affidabilità che il popolo ha nei confronti degli Heroes, intaccando ancora una volta la reputazione dell'attuale Numero 1, Endeavor.

Dabi si è rivelato come Toya Todoroki, primo figlio di Enji, e fratello maggiore di Shoto, passando successivamente a raccontare la tragica storia che lo ha spinto a diventare un Villain. Nonostante le vere intenzioni di Dabi siano emerse solo nel capitolo 290, durante una scontro con Hawk, è stato lo stesso Todoroki ad ammettere che l'Unione dei Villain rappresentava per lui solo un mezzo per arrivare al suo vero obiettivo.

Guidato da un profondo rancore Dabi, con la collaborazione di Skeptic, è riuscito ad informare l'intera nazione delle sue origini, dei trattamenti che lui e i suoi fratelli hanno ricevuto da parte di loro padre, e di come quest'ultimo abbia deciso di "abbandonarli" dopo la nascita di Shoto, possessore di un Quirk molto più potente dei loro. Il piano di Dabi era quindi quello di macchiare profondamente la Hero Society attaccando direttamente il Numero 1, ma cosa farà ora il Villain?

Kohei Horikoshi ha stabilito le basi per quello che potrebbe essere un arco narrativo incentrato unicamente sull'ascesa di Dabi come un Villain diverso da tutti gli altri visti finora, capace di orchestrare piani estremamente accurati, e contorti, per far riunire Enji alla famiglia, e farlo diventare il nuovo Simbolo di Pace, per poi togliergli tutto, come lo stesso Endeavor ha fatto con lui.

Si tratta di un livello di sadismo e odio profondo, lontano addirittura da quello mostrato da Shigaraki, e questo rende Dabi una nuova e terribile minaccia per l'intera società. Voi cosa pensate succederà dopo queste rivelazioni? Pensate che Enji eviterà di scontrarsi con il figlio abbandonato tempo fa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nell'ultimo capitolo i Villain si sono riuniti, e vi lasciamo ad un simpatico riferimento al Joker di Joaquin Phoenix.