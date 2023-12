My Hero Academia, come finirà la serie? Ecco 6 scenari perfetti per un grande epilogo

My Hero Academia si trova ormai da tempo nel suo ultimo arco narrativo, con Deku e compagni in battaglia contro Shigaraki Tomura, All For One e i villain rimasti. Cerchiamo di ipotizzare come potrebbero concludersi le vicende della "Società degli Eroi". Attenzione, seguono spoiler sul manga di My Hero Academia.

1 - Deku salva Shigaraki Tomura

Midoriya Izuku potrebbe cercare il dialogo con Shigaraki e convincerlo a passare dalla parte degli eroi per affrontare All For One. Un lieto fine, insomma, che però rappresenterebbe un cliché che richiamerebbe alla mente quanto accaduto in altri battle-shonen come Naruto.

2 - Deku segue la logica

Nel passato della serie si è discusso di come Shigaraki meriti effettivamente la morte per il male che ha causato. Rimane però una piccola parte del villain, nascosta nella sua mente, che appartiene alla sua personalità originale, Tenko Shimura (per chi avesse bisogno di un ripasso, ecco la storia di Shigaraki Tomura spiegata bene). Riuscirà Deku, come dicono alcune teorie, a salvare quella parte della mente del nemico, uccidendo invece il suo corpo fisico, corrotto da All For One?

3 - Deku si sacrifica

L'imprudenza di Izuku gli è spesso costata salute e sicurezza. Non sembra troppo improbabile immaginare che, alla fine del manga, il protagonista possa immolarsi per salvare il Paese, sacrificando sé stesso per eliminare Shigaraki.

4 - Deku rinuncia al One For All

Il Quirk di Deku esiste principalmente per sconfiggere All For One. Il destino del ragazzo della Yuei potrebbe essere quindi quello di consumare il One For All per porre fine alle ostilità con i villain.

5 - Arrivano aiuti da altri Paesi

I lettori di "My Hero Academia: Vigilantes" si aspettano che l'eroe giapponese al centro di questo spin-off, "The Skycrawler", convinca il compagno statunitense, Captain Celebrity, ad aiutare il Giappone insieme ad altri comprimari provenienti da tutto il mondo.

6 - La Teoria della Singolarità del Quirk si realizza

La Teoria della Singolarità dei Quirk potrebbe trovare spazio nella conclusione della storia con gli eroi che, pur vincendo lo scontro finale dopo diversi sacrifici, si troverebbero ad avere nuove generazioni con una quantità di poteri ingestibile. Che finale agrodolce sarebbe! Avete altre idee sulla fine di My Hero Academia? Vi piacciono quelle proposte? Fatecelo sapere nei commenti.