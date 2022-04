My Hero Academia: ecco come All For One piegherà Endeavor

Ancora una volta, All For One è tornato per distruggere definitivamente la società degli eroi di My Hero Academia e fondare il suo nuovo ordine mondiale basato sulla paura. Ad affrontarlo, e impedirgli di portare a compimento il suo piano, sarà il Number One Heroes Endeavor. Il Simbolo della Paura ha però già un piano in mente.

Nei piani degli Heroes antecedenti alla battaglia, Deku avrebbe dovuto affrontare Shigaraki, mentre la famiglia Todoroki si sarebbe invece fatta carico di Dabi e All For One. In My Hero Academia 351 le fiamme di due fratelli si affrontano, e presto anche il Number One dovrebbe scendere in battaglia.

Un’accurata teoria fanmade ha però dato quasi per certa la sconfitta di Endeavor: la volontà del Flame Hero è destinata a piegarsi dinanzi ai piani oscuri di All For One. Stando alle idee dell’utente Reddit Neutral Evil Bae, infatti, il signore dei Villain ha già in mente cosa fare per sbarazzarsi del suo nemico.

Rivedendo la Stagione 3 dell’adattamento anime, l’appassionato ha notato una certa similitudine tra la storia di Tenko Shimura e quella di Toya Todoroki. Durante la battaglia di Kamino, per piegare All Might, All For One rivelò la vera identità di Tomura Shigaraki. Ciò riuscì a piegare momentaneamente il Simbolo della Pace, ma non a spezzarlo.

Nel prossimo combattimento, potrebbe andare diversamente. Endeavor è piuttosto sensibile nei riguardi della sua famiglia e quando All For One gli rivelerà che dietro alla rinascita di Toya c’è la sua mano, l’attuale Number One potrebbe definitivamente soccombere ai demoni del passato. Riuscirà Enji Todoroki a sfruttare questa scoperta per arrivare alla vittoria? È presto per dirlo: in My Hero Academia 352 vedremo il nuovo attacco di Shoto.