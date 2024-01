My Hero Academia, come funziona esattamente il Quirk di Twice?

In My Hero Academia sono presenti molti Quirk dal potenziale devastante e incredibilmente pericoloso, ma pochi tra questi poteri possono vantare la versatilità di Double del Villain Twice, uno degli antagonisti più importanti a partire dalla nascita del Fronte di Liberazione del Paranormale, che segnato da un tragico passato.

Da questa sezione in poi attenzione a possibili spoiler sul personaggio di Twice.

Jin Bubaigawara ha infatti il potere di creare una copia di qualsiasi cosa, che sia animata o inanimata, conoscendo le sue misure esatte, tramite un liquido di colore scuro che fuoriesce dalle sue mani. La copia avrà ogni minimo dettaglio estetico con l’originale, e vanta le sue stesse proprietà, tra cui anche i Quirk se si parla di una persona dotata di poteri. Tuttavia, la copia ha una resistenza molto limitata, e tende a sparire dopo qualche colpo.

Molti potrebbero considerare il limite di una copia per volta un grande limite al potenziale della tecnica, ma come ha dimostrato Twice, dando vita al suo vero e proprio esercito di cloni, lui può sempre creare una copia ma questa può poi procedere a crearne un’altra, e così via. Da questa strategia è derivata la tecnica del Sad Man Parade, devastante e in grado di sormontare molti avversari.

Una debolezza più concreta, però, del Quirk Double sta nel doversi ricordare o conoscere alla perfezione le misure di ciò o chi si vuole copiare. Inoltre, Twice si è sfortunatamente ritrovato a dover affrontare dei seri problemi psicologici dopo che una delle sue copie ha affermato con sicurezza di essere l’originale. Dopo la sua morte, Himiko Toga ha usato i suoi poteri per trasformarsi in Twice, ideando due tecniche ancora più pericolose: Sad Man’s Death Parade e Sad Man’s Legion, che hanno provato sul campo la capacità distruttiva del Quirk.

Per finire, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a My Hero Academia, diventato forse il miglior shonen in circolazione, e agli spoiler sul capitolo 413, in uscita su MangaPlus domenica 28 gennaio 2024.