My Hero Academia: nessuno come Gran Torino nel geniale cosplay di venture

L'immaginario di My Hero Academia è caratterizzato da una moltitudine di eroi che collaborano insieme alle autorità contro i villain, individui che sfruttano le abilità dei loro quirk per scopi malvagi. Tra i migliori combattenti della giustizia spicca sicuramente Gran Torino, mentore di All Might e del suo allievo.

Il ruolo di Gran Torino è stato importante per la caratterizzazione di Izuku e la precedente saga ha messo in chiaro l'arduo compito di assistere il proprio allievo anche dinnanzi all'enorme pericolo incombente. Kohei Horikoshi ha infatti messo sulle spalle del suo personaggio il peso di addestrare eroi del calibro di All Might e di Deku successivamente, incarico che ha riscosso molta ammirazione all'interno della community dedicata.

A tal proposito, il celebre artista Venture Bros ha dedicato qualche settimana fa una delle sue migliori interpretazioni in assoluto proprio a Gran Torino. Il suo straordinario cosplay in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ha dunque omaggiato con un'ottima fedeltà l'anziano Hero ma rinvigorito nel fisico. Il suo lavoro è stato notevolmente apprezzato dai fan con svariati commenti e numerose ricondivisioni in rete.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Gran Torino a cura di Venture Bors, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.