My Hero Academia: ecco come Horikoshi si svaga tra un capitolo e l'altro

Mentre nel manga di My Hero Academia ne succedono di tutti i colori, con una battaglia che sta letteralmente facendo morire di batticuore ogni appassionato del mondo, Horikoshi, ad ogni nuova pubblicazione, ci diletta raccontandoci qualcosa di sé stesso, scritta direttamente di suo pugno e che viene allegato al capitolo della settimana.

Una trovata questa che permette ai suoi lettori di scoprire qualcosa del loro autore preferito e anche di approfondire alcuni dettagli dell'opera che ogni tanto il mangaka decide di trattare. Tempo fa aveva parlato del Pro Hero coniglio Mirko. L'eroina che negli ultimi capitoli del manga ha avuto un ruolo chiave nell'attacco al laboratorio del Fronte di Liberazione e che attualmente sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Ma tornando al focus della discussione, Horikoshi, annesso alle tavole uscite questa settimana sulla rivista nipponica Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha rivelato che si stava dedicando un po' al gioco mobile Pokémon Go sul quale aveva finito per catturare il mostriciattolo leggendario: Landorus.

Ovviamente non è qualcosa che riguarda la sua opera, però è sempre bello poter vedere come un mangaka impegnato come lui, nel pieno della pubblicazione di capitoli sicuramente molto impegnativi, mentre sta portando in scena una battaglia di proporzioni enormi, riesca anche a trovare un po' di tempo per svagarsi. Tempo che, in questo caso, ha dedicato al famoso gioco mobile e alla cattura, tra le altre cose, di un Pokémon leggendario come Landorus.

Per chi non conoscesse Pokémon Go, cosa alquanto difficile, è un app mobile che permette, grazie al GPS di spostarsi in giro per il mondo con in malo il telefono e scovare in vari luoghi Pokémon di tutti i tipi. Un gioco uscito tempo fa e che subito è stato molto apprezzato tanto che, anche dopo anni di attività, ci sono ancora moltissimi giocatori che passano il loro tempo a catturare mostri, conquistare palestre e sconfiggere allenatori.

Cosa ne pensi della rivelazione di Horikoshi e della sua, a quanto pare, passione per Pokémon Go?

