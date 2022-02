My Hero Academia come l'Iliade: i Villain preparano il loro Cavallo di Troia?

Quel che accadrà nei prossimi capitoli, potrebbe avere del clamoroso. La serie manga di Kohei Horikoshi prenderà spunto dal poema epico scritto da Omero nel VIII secolo Avanti Cristo. My Hero Academia replicherà la Guerra di Troia?

My Hero Academia presenta la fortezza nascosta degli Heroes al pubblico. Il Quartier Generale, che prende il nome di Troy, è una base operativa costruita dal trio Cementoss, Ecotplasm e Power Loader ed ha la funzione di ospitare gli studenti della Classe 1-A dello Yuei e i principali fautori della fazione. Qui, Hawks e Toshinori Yagi si muoveranno dietro le quinte per prevedere le mosse dei Villain e contrattaccare.

La Fortezza Troy, però, potrebbe nascondere qualcosa, e a suggerirlo sono alcuni dettagli passati inosservati ai più. Innanzitutto, partiamo dalla denominazione del Q.G., Troy, come la città di Troia che diede luogo alla famosa guerra greca narrata nell'Iliade di Omero. In seconda battuta, questa base si trova a circa 30 chilometri dallo Yuei. Un dato inutile? No, se pensiamo che la città di Troia, in Turchia, si trova alla stessa distanza da un'altra città. Che questa sia solo una coincidenza, è da escludere, poiché Kohei Horikoshi non lascia nulla al caso.

E dunque, secondo alcune teorie fanmade, in My Hero Academia potremmo rivedere uno scenario simile alla leggendaria Guerra di Troia. Nel corso del confronto tra strambi eroi di My Hero Academia 342, Uraraka afferma di voler salvare a tutti i costi Himiko Toga. Che quest'ultima, venga usata da All For One come un Cavallo di Troia?

Come fece il geniale Ulisse con il cavallo di legno, che al suo interno nascondeva l'esercito greco, Toga potrebbe volontariamente lasciarsi catturare, per poi, una volta dentro Troy, scatenare la Sad Girl's Parade sfruttando il sangue del defunto amico Twice.