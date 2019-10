My Hero Academia: ecco come sarebbe All Might nei manga di Demon Slayer, Bleach e Naruto!

L'utente @YaBoyRoshi ha pubblicato sul suo profilo Twitter una bellissima fan art dedicata a All Might, il famoso simbolo della pace. Nell'immagine, visibile in calce all'articolo, viene mostrato come potrebbe essere disegnato l'eroe se facesse parte degli universi di Demon Slayer, Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto, Bleach o L'Attacco dei Giganti.

Il disegno riprende perfettamente lo stile di ognuna delle opere nominate e rivisita il character model dell'ex eroe numero 1 di My Hero Academia riuscendo sempre a rendergli giustizia. L'immagine è stata condivisa dallo Youtuber e realizzata dall'artista A2T-will-draw.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che All Might è un eroe di My Hero Academia, la famosa opera di Kohei Horikoshi. Presentato come l'eroe più forte del mondo, All Might inizia a perdere gradualmente i suoi poteri già dai primi capitoli del manga e sceglie come suo successore il giovane Izuku Midoriya. Arrivato al limite delle sue forze, prima di ritirarsi definitivamente mette in scena uno scontro finale con All for One, capo della Lega dei Villain e suo acerrimo nemico. La battaglia, nata come conseguenza del rapimento di Katsuki Bakugo, vede l'eroe vittorioso ma gravemente ferito.

All Might è uno dei personaggi più apprezzati di Boku no Hero, nonché il protagonista di una moltitudine di fantastici cosplay.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi disegni vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan dell'opera di Horikoshi poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento dell'ultimo capitolo.