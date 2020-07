My Hero Academia come Naruto: ecco una fanart del team 7 ma con gli aspiranti eroi

My Hero Academia è sempre stato considerato un seguito spirituale di Naruto. L'avventura creata da Masashi Kishimoto ha ispirato un gran numero di mangaka ma chi si è rifatto, almeno tra i manga più noti, a quell'opera è stato Kohei Horikoshi. Sono tanti i punti di giunzione tra i due fumetti pubblicati su Weekly Shonen Jump.

Alcune fan art portano a Konoha i protagonisti di My Hero Academia. Quella che vi abbiamo portato qualche giorno fa non è l'unica, dato che si è aggiunto il disegno realizzato da Professor Gemini. Postata su Reddit, l'immagine è diventata virale in breve tempo e, come potete vedere in basso, vede il trio formato da Deku, Uraraka e Bakugo al fianco del professor Aizawa.

Lo schema e le espressioni ricalcano ovviamente quella della foto del team 7 di Naruto, dove Sakura è sorridente tra un Naruto e un Sasuke non molto convinti, mentre il maestro Kakashi cerca di convincere i due a restare fermi per la foto. Questa fan art avvicina ancora di più i mondi di Naruto e My Hero Academia, vi è piaciuto il modo in cui il fan l'ha realizzata?

Ricordando i vecchi tempi, un cosplay di gruppo di Naruto ci mostra proprio come sarebbe nella realtà la famosa foto del team 7 del Villaggio della Foglia.