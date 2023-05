My Hero Academia come Naruto: la storia degli Himura ricorda il Clan Hyuga

L'Atto Finale di My Hero Academia sta per chiudere le vicende della famiglia Todoroki, una delle sotto trame più intense e apprezzate della storia scritta da Kohei Horikoshi. Alcuni appassionati, tuttavia, hanno notato una certa somiglianza tra le vicende del Clan Himura raccontate da Geten e quelle del Clan Hyuga di Naruto.

Naruto è uno degli shonen più famosi di tutti i tempi, uno dei Big 3 di Shueisha con ONE PIECE e Bleach. L'opera di Masashi Kishimoto è stata fonte d'ispirazione anche per numerosi mangaka che più di recente hanno raggiunto il successo, tra i quali Kohei Horikoshi. Difatti, l'ultimo capitolo di My Hero Academia sembra rifarsi a una storia di Naruto.

Il capitolo 387 di My Hero Academia si apre con un racconto di Geten. Imprigionato e al fianco di Mr. Compress, il villain dai poteri di ghiaccio parla del Clan Himura, di cui sia lui che Rei Todoroki fanno parte. Una vecchia teoria di My Hero Academia viene dunque confermata, Geten e Rei sono imparentati.

In My Hero Academia 387 si scopre che gli Himura hanno radici profonde e nobili, e che uno dei vecchi capi villaggio decise di creare diverse branchie del clan. I membri del Clan Himura potevano sposarsi unicamente all'interno della famiglia, ma con persone di altri rami. Chiuso al mondo esterno, tuttavia, il Clan Himura cominciò un lento declino, fino a quando l'avvenire dei Quirk portò la famiglia principale a vendere i propri eredi in matrimoni di convenienza.

Secondo voi la storia del Clan Himura di My Hero Academia è ispirata a quella del Clan Hyuga di Naruto, che si divideva in Casata Principale e Casata Cadetta?