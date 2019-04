My Hero Academia: come sarebbero i protagonisti a sesso invertito?

Molti dei lavori dei fan si concentrano su artwork e reimmaginazioni con nuovi elementi dei propri personaggi preferiti. Una pratica comune è pensare ai personaggi con sesso opposto, come capitato ultimamente a Hisoka di Hunter x Hunter. Stavolta però i protagonisti di My Hero Academia non sono stati disegnati da un fan, bensì da Horikoshi stesso.

Kohei Horikoshi arricchisce spesso i propri volumi con illustrazioni particolari o spiegazioni dei personaggi, ma stavolta ha deciso di utilizzare una pratica comune tra i fan. In occasione della pubblicazione in Giappone del primo volume di My Hero Academia Smash!!, il popolare mangaka condivise un'illustrazione con alcuni dei personaggi a sesso invertito.

Tra questi naturalmente non manca il protagonista Izuku Midoriya, così come sono presenti Katsuki Bakugo, Tenya Iida, Ochaco Uraraka e per finire Asui Tsuyu. Le differenze sono ben poche, ad eccezione degli elementi più noti come abiti e presenza o meno di seno, e sono ascrivibili principalmente al taglio di capelli di Iida e di Asui. Secondo il creatore di My Hero Academia, non è stato facile immaginare questa versione e ha avuto tante difficoltà nel portarle avanti. Si è molto concentrato sulle ciglia e le ha usate come elemento distintivo. E voi, avreste preferito i personaggi in questa versione o va bene quella attuale?