My Hero Academia: come reagirà Aizawa dopo gli ultimi eventi?

Una guerra non finisce senza vittime. Da una parte e dall'altra abbiamo già dovuto assistere ad alcune dipartite più o meno importanti, ma siamo solo a metà di questa lunga fase. Il combattimento attuale di My Hero Academia infatti durerà ancora un po', con Shigaraki ancora in piedi.

Chi invece ha rischiato di perdere il proprio punto d'appoggio, metaforicamente e letteralmente, è stato Shota Aizawa. Il professore della Yuei come ormai è ben risaputo è dotato di un potere capace di annullare i quirk altrui. Per questo finora Shigaraki è stato tenuto a bada, ma ciò ha reso Eraserhead il primo bersaglio da eliminare per il nemico.

Nel finale di My Hero Academia 281, Shigaraki ha pensato di utilizzare uno dei proiettili anti quirk per colpire il professore. Come vediamo in My Hero Academia 282, anche se con un po' di difficoltà, questo attacco va a segno e il proiettile colpisce la gamba sinistra di Aizawa. Questa viene colpita con talmente tanta forza che si rompe ma, prima ancora che il siero possa fare effetto, il professore decide di tentare il tutto per tutto e con un taglio netto si amputa la gamba.

Il suo quirk sembra essere rimasto intatto anche se Shigaraki riesce quasi a ucciderlo con un altro colpo. Fortunatamente questo non va a segno grazie a un intervento in extremis di Todoroki. Adesso che Aizawa è rimasto debilitato per il gesto riuscirà a reggere il resto del combattimento? E soprattutto tornerà nuovamente in attività oppure dobbiamo dire addio all'eroe Eraserhead dopo questa battaglia? My Hero Academia 283 arriverà la prossima domenica.