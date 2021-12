My Hero Academia: come reagirà Midoriya alla confessione del traditore dello Yuei?

Dopo la sua parentesi oscura, Izuku Midoriya aveva finalmente ritrovato un po' di serenità grazie al caldo abbraccio ricevuto dai suoi compagni di classe. Adesso, però, in seguito allo scioccante rivelazione a cui è stato sottoposto in My Hero Academia 336 potrebbe cadere nuovamente in un baratro. Che conseguenze ci saranno?

Davanti all'evidenza dei fatti, il traditore del Liceo Yuei si è finalmente confessato. Quando tutti avevano puntato il dito sulla pover Toru Hagakure, la povera ragazza invisibile ha infine scoperto il nome del vero impostore, Yuga Aoyama.

Avvicinato dai suoi genitori per conto di All For One, ad Aoyama era stato affidato un nuovo incarico. All'ennesima, infida richiesta, però, il Laser Boy è esploso in un mare di lacrime. Lui non ha mai avuto intenzione di giocare sporco, di tradire i suoi compagni e lavorare per i Villain. Se lo ha fatto, è stato solamente per salvare la mamma e il papà da morte certa.

Quando questa triste, amara verità gli viene sbattuta in faccia, Midoriya è sconvolto, non può credere alle sue orecchie. Ma l'amico Aoyama non sta scherzando, è davvero lui la causa del rapimento di Bakugo e dell'attacco allo USJ.

Deku cadrà nuovamente nel suo lato oscuro, oppure sceglierà la via del perdono? In seguito a questo forte shock, il giovane eroe potrebbe decidere di allontanarsi nuovamente da tutto e tutti, di scappare via e di lottare da solo contro i criminali.

Quel Deku, tuttavia, apparentemente non esiste più. La sua breve parentesi oscura è stata cancellata dall'intervento di Uraraka e tutti gli altri, e questa storia potrebbe convincerlo anzi ad avvicinarsi ancora di più ai compagni di classe. Ma riuscirà mai a compatire Aoyama e mettere una pietra sopra tutti i peccati da lui commessi?

Vi lasciamo al ruolo della presunta traditrice di My Hero Academia e agli spoiler e alle prime immagini su My Hero Academia 337.