My Hero Academia: come reagirà la società degli eroi al suo declino?

Il War Arc di My Hero Academia è giunto al termine regalando la vittoria agli eroi. Tuttavia, si tratta di un trionfo apparente, dato che la società degli eroi si trova vicinissima al baratro, mentre il Fronte di liberazione del sovrannaturale è già pronto a colpire nuovamente.

Al termine della violentissima battaglia tra gli eroi e i criminali, la reputazione di Endeavor e Hawks è andata in frantumi a causa delle rivelazioni di Dabi. La popolazione non ha più fiducia in coloro che dovrebbero proteggerli e i numerosi feriti e morti in combattimento hanno convinto alcuni eroi ad abbandonare la propria carriera. La società degli eroi è dunque a un passo dalla fine.

Sfruttando questa situazione, i villain non concedono alcuna tregua agli avversari assaltando il Tartaro, prigione in cui sono detenuti alcuni dei più pericolosi criminali, compreso All For One. Con Shigaraki e il suo maestro a piede libero, nel capitolo 298 del manga di My Hero Academia i Pro Heroes dovranno fare conto con la più grave crisi mai affrontata. E come anticipato da un insider su Twitter, il sommario del prossimo capitolo recita "la battaglia è finita, ma cosa faranno ora gli eroi?". Spoiler e immagini su My Hero Academia 298, dopo la fine ci sono solo sofferenza e terrore. My Hero Academia incontra Superman in questo crossover realizzato da un fan.