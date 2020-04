My Hero Academia, come hanno reagito i fan all'annuncio della quinta stagione?

L'episodio finale di My Hero Academia 4 è andato in onda appena tre giorni fa, ma fortunatamente i fan del lavoro di Kohei Horikoshi e Studio Bones non hanno dovuto attendere molto prima di ricevere la tanto attesa riconferma. My Hero Academia 5 è ufficiale, arriverà nel 2021, ed i fan non vedono l'ora di gustarsi l'adattamento dei nuovi archi narrativi.

In calce abbiamo raccolto per voi alcune delle migliori reazioni del web, in modo da festeggiare insieme il rinnovo di uno dei migliori shonen dell'ultima decade. Le prime quattro stagioni dell'anime si sono principalmente focalizzate su Midoriya e la 1-A, ma i nuovi episodi dovrebbero mostrarci anche una nuova prospettiva, quella dei villain, e tante interessanti novità legate alla vera potenzialità di One for All. La stagione 5 sarà sotto molti punti di vista la più innovativa e, visto il talento dei ragazzi di Bones, ci aspettiamo un ulteriore crescita anche sul fronte delle animazioni.

I primi rumors parlano di una data di uscita prevista per l'estate del 2021, e più precisamente per il mese di luglio, ma questo ipotetico periodo di release potrebbe subire variazioni per via degli impegni legati ai film. Il terzo dei dieci film di My Hero Academia dovrebbe infatti debuttare lo stesso anno, probabilmente nel primo quarto. Per maggiori informazioni comunque, dovremo aspettare i comunicati ufficiali di Bones.

E voi cosa ne pensate? La quarta stagione vi ha soddisfatto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!