My Hero Academia: ecco come hanno reagito i fan agli spoiler del capitolo 283

Le parole usate rivelano una profonda preoccupazione per il futuro di alcuni personaggi , come Aizawa e l'ex Pro Hero Gran Torino, gravemente feriti in seguito allo scontro con Tomura Shigaraki. Ricordiamo che nel capitolo 282 Deku ha usato un nuovo attacco speciale , e vi lasciamo alla nostra recensione del volume 24 di My Hero Academia .

Il risultato è stato che l'hashtag MHA283 è diventato di tendenza su Twitter , nel giro di poche ore. Come potete vedere nei post riportati in fondo alla pagina, molti si sono impegnati nel rendere il più criptico possibile il loro messaggio contenente spoiler, inserendo immagini di Godzilla e lupi, oppure utilizzando scene e sequenze di film e fumetti totalmente slegati dall'opera di Horikoshi per descrivere le loro sensazioni dopo la lettura.

Dopo i tremendi eventi dello scorso capitolo , i lettori erano rimasti sconvolti dalle condizioni di un personaggi molto importante per Izuku Midoriya, e quando, nella giornata di oggi sono trapelate in rete le tavole del capitolo 283 la community ha immediatamente condiviso degli "spoiler senza contesto" sui social.

La serie di My Hero Academia è indubbiamente uno dei migliori shonen degli ultimi anni, ed è dovuto principalmente all'evoluzione che i personaggi principali hanno avuto nel corso dei capitoli. L'opera scritta e disegnata da Kohei Horikoshi ha saputo conquistare milioni di lettori, molti dei quali non riescono a stare lontani dagli spoiler.

#MHAspoilers #MHA283

MHA chapter 283 spoilers with no context pic.twitter.com/8c2kB4JrcU — Pj has no idea wtf is going on (@PjJoinsDaBattle) September 3, 2020

#MHA283



yall wanted deku to have trama THAT POOR BOY — 🍦|| mha 283 spoilers (@melonexpo) September 3, 2020

#MHA283



y’all if my children don’t get therapy after this war arc i’ll — pic.twitter.com/RMAM0wkU1e — lavina | deku supremacy (@lavinalakhanii) September 3, 2020