My Hero Academia, come sarebbe Bakugo da grande? Un fan lo immagina così!

Senza ombra di dubbio My Hero Academia è una delle opere più amate di questi ultimi tempi, non solo per l'elemento dei supereroi, ma anche per le dinamiche sociali che coinvolgono dei ragazzi destinati a diventare a tutti gli effetti, superata l'adolescenza, degli eroi. Un fan ha provato ad immaginare uno dei personaggi in versione adulta.

Per quanto possa essere lontano il traguardo, anche i giovani protagonisti di My Hero Academia un giorno dovranno diventare supereroi. L'artista Joshua Chan ha provato a immaginare alcuni degli studenti dell'accademia nell'età adulta. Il disegno, pubblicato sul profilo Instagram del fan e visibile in calce all'articolo, ritrae un Bakugo cresciuto, con quel suo solito sorrisetto sbruffone e provocatorio.

Secondo la fantasia dell'artista, l'eroe potrebbe sfoggiare un outfit simile a quelli della sua infanzia arricchito con maggiori elementi "militareschi", a partire dalla pettorina, dai guanti rinforzati o la cintura munita di bombe che lo fanno assomigliare a un carrarmato vivente. L'intera divisa da eroe ha mantenuto i colori arancione e grigio cromato.

Non è l'unico personaggio proposto da Joshua sulla sua pagina. Se siete curiosi potete dare uno sguardo anche a un Todoroki e un Deku in versione adulta. Che ve ne pare di questa particolare interpretazione? Potrebbe essere davvero una possibile versione cresciuta dei giovani studenti? La curiosità di vederli nei panni effettivi di supereroi è sicuramente forte!

In attesa del capitolo 217, ricordiamo che il manga My Hero Academia tornerà a marzo sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Questo 2019 porta con sè anche la quarta stagione della trasposizione animata di Kōhei Horikosh.