My Hero Academia: come si evolverà il personaggio di Bakugo?

Il più recente capitolo del manga di My Hero Academia, il numero 207, è terminato con un bel colpo di scena, che apre a nuove prospettive per la crescita del personaggio di Katsuki Bakugo. Cerchiamo di capire le prospettive di questo risvolto.

La pagina finale del capitolo 207 di My Hero Academia ci ha mostrato infatti il prode Kacchan intervenire in soccorso della sua compagna di classe, Kyoka Jiro, che stava per essere attaccata da un avversario della classe 1-B. Sotto gli occhi attoniti della stessa Kyoka, ma anche di uno stupefatto Izuku Midoriya, Bakugo ha messo da parte il suo egocentrismo e si è gettato in avanti per salvare la sua amica.

La cosa assume una dimensione ancora più incredibile se si pensa che, soltanto poche pagine prima, Katsuki si era posto nei confronti dei suoi compagni di esercitazione con la solita boria e il carattere burbero di sempre, intimando ai suoi colleghi di seguirlo ciecamente nella manovra offensiva contro i rivali.

Sembra che le ultime vicende abbiano colpito profondamente Katsuki Bakugo: dallo scontro con l'amico-rivale Deku, durante il quale ha chiarito i suoi sentimenti di colpa nei confronti di All Might, passando per gli esami di riparazione per ottenere la Licenza Provvisoria, il giovane ed esplosivo Kacchan sembra essere profondamente maturato, pronto a ritagliarsi un posto importante nella nuove generazione di supereroi.

Se infatti lo studente riuscirà, in futuro, a migliorare il suo temperamento e a mettersi al servizio dei propri compagni, come accaduto adesso, Bakugo potrebbe diventare un Hero a dir poco formidabile.