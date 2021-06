My Hero Academia: la Commissione per la Sicurezza Pubblica nasconde oscuri e vili segreti

La guerra con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha portato la società degli eroi a sgretolarsi, portando la situazione a quella che era prima dell'intervento di All Might. Esattamente come fatto dal suo maestro, solamente Deku può porre rimedio a questa grave crisi. Ma la Hero Society di My Hero Academia era realmente nel giusto?

Il capitolo 314 di My Hero Academia prosegue la lotta tra Midoriya e Lady Nagant, ex eroina ora dalla parte dei villain che intende portare il One For All da All For One. Mentre cerca di evitare i colpi della tiratrice scelta e di avvicinarsi a lei per uno scontro ravvicinato, il giovane protagonista intende scoprire il motivo per cui Lady Nagant abbia voltato le spalle ai suoi vecchi valori. Quello che scopre, però, potrebbe far ricredere i lettori sulla società degli eroi.

Come già scoperto in precedenza, Lady Nagant è una vecchia conoscenza di Hawks. Esattamente come l'Hero Number 2, anche lei è stata cresciuta e accolta dalla Commissione per la Pubblica Sicurezza, che le affidava missioni di vitale importanza.

Secondo quanto rivelato, Lady Nagant fungeva esattamente da assassina su commissione: la commissione le affidava un bersaglio e lei era obbligata a eliminarlo nel più assoluto silenzio. La donna, dunque, doveva sporcarsi le mani per qualsiasi obiettivo commissionato dalla Hero Safety Commission, dai criminali più affermati, fino a gruppi di ribelli o di semplici teppisti.



Tuttavia, domandandosi se ciò che faceva era giusto, e se non fosse stata reclutata in giovane età solamente per diventare un'assassina sotto copertura, Lady Nagant ebbe un'improvvisa illuminazione. L'ex eroina si rese conto che la Commissione per la Pubblica Sicurezza era un'organizzazione segreta al pari di una qualunque organizzazione criminale. Sebbene l'obiettivo ultimo fosse quello di preservare la speranza e gli ideali eroici, il modo in cui si perseguiva tale scopo era oscuro e sanguinolento.



Intuendo questa verità, Lady Nagant si ribellò al sistema e uccise il direttore della Hero Safety Commision, diventando una criminale ricercata in tutto il Giappone. Cosa ne pensate della storia di Lady Nagant e degli oscuri dettagli sulla società degli eroi? Nel frattempo, My Hero Academia batte Demon Slayer, il manga di Horikoshi è il più richiesto in Occidente.