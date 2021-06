My Hero Academia: la community è in ansia, cosa sta succedendo?

My Hero Academia ha spiattellato la morte in faccia ai lettori diverse volte. Nel corso dell'opera abbiamo dato infatti l'addio a personaggi cardine come Sir Nighteye o Midnight. Questa volta, però, la scomparsa di una protagonista ha un sapore totalmente diverso, decisamente più amaro.

Negli ultimi capitoli del manga ha fatto il suo debutto Lady Nagant, una criminale fuggita dal Tartaro che si è messa al servizio di All For One in cambio di un nuovo Quirk. Accompagnata da Chisaki, il quale sembra essere impazzito in seguito alla brutalità di Shigaraki, la villain ha attaccato Deku, che solitario girava per la città cercando di sventare crimini.

La battaglia con il giovane erede di One For All ha portato alla luce la triste storia di Lady Nagant, che ha fatto immediatamente innamorare i lettori. Nagant era, esattamente come Hawks, un'eroina che prestava servizio per la Commissione per la Sicurezza Pubblica. Tuttavia, il suo incarico richiedeva l'esecuzione a sangue freddo di bersagli potenzialmente pericolosi, un lavoro che la portò a riflettere sulla società degli eroi e su quel che stava facendo.

Ribellandosi al sistema, Nagant uccise il dirigente dell'organizzazione, diventando una villain a tutti gli effetti. Nonostante sia passata definitivamente dalla parte del male alleandosi con All For One, Deku ha intuito la bontà intrinseca nel suo cuore.

Convincendola finalmente che la società non è ancora completamente logora e immersa nell'oscurità, Midoriya stava per persuadere Nagant a tornare dalla parte degli Heroes. Quando però la tiratrice scelta stringe la mano del giovane eroe, la sua testa esplode. All For One aveva inserito una clausola nel momento in cui le donò l'Air Walk.



La presunta morte di Lady Nagant ha sconvolto i fan, che già idolatravano questo nuovo personaggio. Il panel in cui l'eroina saluta la vita con un sorriso ha mandato in frantumi il cuore di numerosi lettori. Secondo altri appassionati, invece, Nagant se ne è andata con la convinzione che la società degli eroi potesse essere finalmente salvata.

Cosa ne pensate di questo triste evento? Ecco spoiler e immagini su My Hero Academia 316. Scopriamo cosa ha in mente All For One in My Hero Academia 315.