My Hero Academia: la community si scatena tra teorie e aspettative per il capitolo 308

Izuku tuttavia non si tira indietro, e vedendo uno dei suoi compagni in difficoltà interviene per difenderlo, trovandosi contro Muscular . Così si è concluso lo scorso capitolo, e la community ha immediatamente cominciato a pensare alle nuove capacità che Deku potrebbe mostrare nello scontro, considerando soprattutto l'entrata in scena del protagonista e le parole usate nella tavola finale del capitolo 307 . In calce potete trovare solo alcuni dei moltissimi post pubblicati riguardo gli eventi del prossimo capitolo, riguardanti nello specifico l'evoluzione e la crescita del protagonista, e come la battaglia segnerà un punto fondamentale nella sua carriera da Hero.

Mancano circa due giorni alla pubblicazione ufficiale del capitolo 308 di My Hero Academia , su Manga Plus, ma in rete come spesso accade sono già trapelate alcune delle spettacolari tavole che Kohei Horikoshi ha realizzato per il grande ritorno del protagonista Deku sul campo di battaglia, cosa che ha causato un'enorme reazione della community.

he’s untouchable. immaculate. flawless. otherworldly. best of the best. top of the world. give it up to midoriya izuku everyone 🍾#MHASpoilers #bnha308 pic.twitter.com/tcrBQ9hHHU — there is it, Khuê 🤡 BNHA CHAPTER 308 SPOILERS! (@fishiiu) April 8, 2021

#BNHA308 #MHA308 #MHAspoilers



i think after deku had a talk about shigaraki in the vestige, he is now actually taking the opportunity to understand a villain’s perspective on why they cause destruction. he is actually implementing on his “saving EVERYONE” policy. pic.twitter.com/Oe59ikob8K — lavina | matching with milenah (@lavilakk) April 8, 2021