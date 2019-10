My Hero Academia: compare in rete un particolarissimo cosplay di Deku

Sappiamo ormai benissimo che i cosplay sono diventati popolari in tutto il mondo. Ogni giorni vengono condivise sul web foto di fan vestiti come i loro personaggi preferiti. Per molti è un modo creativo per passare il tempo e omaggiare le opere che tanto amano.

Come in tutte le cose, anche in questo mondo ci sono cosplayer migliori di altri. Gente che riesce a creare abiti tanto fedeli da trasportarci tutti all'interno di quei mondi fantastici che tanto adoriamo. E poi ci sono alcuni creativi che se ne inventano una più del diavolo. Come questo cosplay di My Hero Academia, che cerca di riprodurre Deku, però non fatto da un uomo, né da una donna, ma bensì da un gatto. Esatto, il protagonista di oggi è proprio un bellissimo micio nero e bianco (trovate la foto in calce all'articolo).

L'insolito cosplayer è comparso in un commento sotto a un post fatto dall'account Twitter di Funimation, in cui chiedeva cosa gli utenti avrebbero fatto se All Might si fosse presentato all'ora di pranzo fuori casa loro. Qui è arrivata la simpatica risposta della pagina Cat Cosplay che ha condiviso la foto del Dekugatto con tanto di didascalia. "Guardarlo mentre mangia finché non cede e mi da qualcosa dal suo pranzo".

Cosa ne pensate della simpatica trovata della pagina Cat Cosplay? Vi ha strappato un sorriso?

Vi ricordiamo che con l'avvicinarsi dell'uscita della quarta stagione è stata pubblicata la sinossi della Premiere di My Hero Academia 4 e che inoltre agli Harvey Awards 2019 My Hero Academia si è aggiudicato il premio di "Best Manga".