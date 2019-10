My Hero Academia: è comparso sul web un particolare cosplay di Lemillion

Se siete tra quelli che leggono il manga e sono al passo con le ultime uscite, sicuramente saprete molto bene come l'arco narrativo che la quarta stagione di My Hero Academia si appresta a seguire, veda Lemillion, alias Mirio Togata, tra i personaggi più importanti e significativi.

Lo sarà per vari motivi. Se invece siete tra quelli che non hanno letto il manga, ma seguono solo l'anime, allora vi basti sapere che sarà un arco narrativo molto interessante, come molto interessante si rivelerà essere il membro dei "Big Three" della UA Academy.

Proprio a proposito di Lemillion, oggi vogliamo mostrarvi un bellissimo cosplay del personaggio. Postato dall'utente Twitter JaxBladeFitness ci ha fornito una nuova interpretazione del costume dell'eroe, come potete vedere dalle quattro foto in calce all'articolo.

Mirio Togata, nome da eroe Lemillion, è considerato tra i tre studenti più forti dell'accademia e uno dei prospetti più promettenti della futura generazioni di eroi. Il suo Quirk gli permette di rendersi intangibile e quindi attraversare le cose. Un potere che potrebbe sembrare banale o magari poco utile, ma che lui è riuscito a sfruttare talmente bene da renderla una vera e propria arma, temibile e ostica.

Voi cosa ne pensate del cosplay proposto dall'utente su Twitter? E soprattutto cosa ne pensate di Lemillion, vi piace come personaggio? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che abbiamo realizzato una recensione sul primo episodio di My Hero Academia 4 andato in onda lo scorso sabato, e che, durante la puntata filler sono state mostrate le conseguenze del ritiro di All Might.