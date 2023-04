My Hero Academia, il compleanno di Katsuki Bakugo celebrato con un video scoppiettante

Il 20 aprile si festeggia il compleanno di Katsuki Bakugo e per celebrare l'eroe più esplosivo e scoppiettante di My Hero Academia sul canale YouTube JUMP COMICS CHANNEL è stato rilasciato un trailer che ripercorre la sua storia.

Mentre i fan attendono novità riguardanti la Stagione 7 dell'anime di My Hero Academia, Shueisha festeggia con un video animato il compleanno di Kacchan, deuteragonista e personaggio più popolare di My Hero Academia.

Attraverso la clip promozionale che trovate nell'articolo, Jump riepiloga la storia di Bakugo, dal suo esordio come studente della Classe 1-A del Liceo Yuei, dove poté indossare per la prima volta il suo costume da aspirante eroe, fino alle prime battaglie con i suoi compagni di classe Kirishima e Fumikage.

Tra una scintilla e un'esplosione, il filmato mostra l'ossessione di Bakugo nei confronti del titolo di No. 1 Hero, il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor con al fianco Deku e Shoto e il momento in cui si sacrificò per il bene del suo rivale/nemico.

Nella clip osserviamo anche le scuse di Bakugo andate in scena in My Hero Academia 6x23 e lo scontro con Tomura Shigaraki nell'arco narrativo finale dell'opera. Il PV di My Hero Academia evidenzia il motivo per cui All For One disprezzi tanto Bakugo e si chiude con la cover del Volume 37 della serie manga.