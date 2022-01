My Hero Academia: un componente dell'Unione dei Villain tornerà dall'Oltretomba?

Se l'ultima manciata di capitoli sono stati interamente dedicati al fronte degli Heroes, in My Hero Academia 341 è il turno dei cattivi. Questa volta, infatti, i riflettori sono puntati sui Villain, e in particolare su due di essi: Dabi e Toga. Cosa stanno tramando i due?

Mentre gli Heroes decidono il da farsi, osserviamo che anche All For One e i suoi non sono rimasti con le mani in mano ad aspettare quieti le mosse degli avversari. Se Spinner è ancora alla base operativa, preoccupato per le condizioni del suo boss Shigaraki, Dabi e Toga sono già entrati in azione.

La Villain amatissima dai fan, è tornata a far visita alla sua casa d'infanzia, dove scopre che tutti i suoi averi sono stati fatti sparire e i muri dell'abitazione oltraggiati con frasi offensive. Le sue riflessioni sul passato vengono interrotte da Dabi, che dopo uno dei suoi brevi discorsi narcisisti, appicca un incendio con le sue fiamme blu.

Prima di separasi, inoltre, affida alla giovane compagna una fialetta contenente il sangue di un componente dell'Unione dei Villain caduto. Himiko Toga riceve il sangue del suo migliore amico Twice, ucciso a sangue freddo da Hawks.

Come abbiamo già visto in precedenza, quando Toga beve il sangue di una persona a lei cara, riesce a trasformarsi in quella stessa persona. Dunque, quando la battaglia esploderà, bevendo il sangue di Twice, Himiko si trasformerà in Bubaigawara, e potrà sfruttare la Sad Man's Parade in favore dei Villain.

Il ritorno dall'Oltretomba di questo Villain, per gli Heroes, sarà completamente inaspettato, e potrebbe capovolgere le sorti dello scontro. Dopo una settimana di pausa, in My Hero Academia 342 si firma un atto di guerra.