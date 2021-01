My Hero Academia si concede una breve pausa, il manga tornerà a metà gennaio

La battaglia tra eroi professionisti e criminali avvenuta nell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia è finalmente giunta al termine. Le conseguenze dello scontro sono state terribili ed entrambe le fazioni si leccano le ferite. Tuttavia, i villain sono riusciti nel loro intento: la società degli eroi è cambiata per sempre.

Con la fine dei combattimenti, anche il manga di Kohei Horikoshi si concederà un breve periodo di pausa per riprendersi da una delle saghe più violente e significative dell'opera. Come confermato dall'affidabile utente Twitter Astushi101X, il capitolo 297 di My Hero Academia arriverà il 17 gennaio ed esplorerà le conseguenze della terribile battaglia a cui hanno partecipato anche gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei.

Dunque, il 2021 targato My Hero Academia comincia al rilento. Tuttavia, l'opera di Horikoshi promette faville. Stando alle prime teorie, il nuovo arco narrativo di My Hero Academia vedrà una grande evasione dal Tartarus, prigione in cui sono detenuti alcuni dei villain più pericolosi. Il prossimo passo di Tomura Shigaraki sarà liberare i suoi compagni di squadra catturati. Tra i fuggitivi ci sarà anche il suo maestro All For One? In attesa di scoprirlo, ecco le disastrose condizioni in cui si trovano gli eroi professionisti di My Hero Academia.