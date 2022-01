My Hero Academia, le condizioni di Dabi preoccupano: cosa sta accadendo al Villain?

Il teatro di guerra di My Hero Academia è quasi pronto. Nelle ultime settimane, mentre i Villain attendevano il pieno recupero di Tomura Shigaraki, i Pro Heroes hanno riorganizzato le forze in campo, nonostante la tragica scoperta fatta dal Liceo Yuei. A questo punto, però, è un personaggio in particolare a preoccupare i fan.

Sulla scia dell’arresto di Hyuga Aoyama, il quale si è scoperto essere il traditore della Classe 1-A, All For One discuteva dei suoi piani d’azione con Dabi. È qui che il fandom ha notato le pessime condizioni in cui quest’ultimo versa.

Come potete vedere dalla comparazione grafica nel tweet in calce all’articolo, l’aspetto di Dabi è palesemente peggiorato dalle sue prime apparizioni. Le sue bruciature, infatti, si sono estese a quasi tutta la superficie del volto.

In particolare, risulta palese come le ustioni che circondano la parte inferiore degli occhi siano più ampie e scure, e che a separarle da quelle sulle guance vi sia ora solo un sottilissimo lembo di pelle. Dabi, pare essersi spinto troppo oltre nell’ultima battaglia, e i suoi stessi poteri lo hanno condannato a questo stato.

Quando si troverà nuovamente di fronte a Endeavor e a Shoto, spinto al limite, rischierà d’incenerirsi di morire per combustione spontanea. Pensate che possa essere davvero questa la sua fine? Vi lasciamo a data di uscita e teorie su my Hero Academia 341 e al ritorno in scena di un eroe dello Yuei in My Hero Academia 340.